# กบ มโน จ๋อย เลิกห้าว? พิมพ์เอง "ผมไม่ทำเหรี้ยอะไรให้ประเทศชาติหรอกครับ"
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ตั้งคำถามตรง ๆ ถึง "กบ มโน" ว่าเคยทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง และแตกต่างจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอย่างไร
คำถามดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ กบ มโน มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์คุณสนธิ บ้านพระอาทิตย์ และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินหลายครั้ง โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงและท้าทายอย่างเปิดเผย
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิ การเรียกร้องให้หาหลักฐาน การพาดพิงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตั้งข้อสงสัยต่อการระดมทุนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด กบ มโน ได้ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า ตนไม่เคยไปกล่าวหามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และยืนยันว่าการทำเพื่อประเทศชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ มีได้หลายแนวทาง ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบการรับบริจาคหรือการจัดหาสิ่งของช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือช่วงหนึ่งที่กบ มโน พิมพ์ว่า
> "ผมไม่ทำเหรี้ยอะไรให้ประเทศชาติหรอกครับ เพราะมันเหรี้ยเลยไม่ทำครับ"
พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า ตนไม่ได้มีสื่ออยู่ในมือ จึงไม่มีโอกาสนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์สิ่งที่ตนทำต่อสาธารณะได้มากนัก
ประโยคดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเกิดขึ้นหลังถูกตั้งคำถามเรื่องผลงานหรือบทบาทที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติโดยตรง ขณะที่ผู้ติดตามจำนวนหนึ่งมองว่า น้ำเสียงในการตอบครั้งนี้แตกต่างจากโพสต์ก่อนหน้าที่เคยโจมตีคุณสนธิ บ้านพระอาทิตย์ และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอย่างดุเดือด
นอกจากนี้ ยังมีรายงานในโลกออนไลน์ว่า อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้แสดงท่าทีเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับกบ มโน เพื่อปกป้องชื่อเสียงและเกียรติของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน หลังมีการโพสต์ข้อความพาดพิงและวิพากษ์วิจารณ์มูลนิธิอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
แม้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีจะยังต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการ แต่จังหวะเวลาที่เกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่า การตอบโต้ครั้งล่าสุดของกบ มโน มีความเชื่อมโยงกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดตามข่าวการเมือง ที่กำลังรอดูว่ากบ มโน จะออกมาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง รวมถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรต่อไป
News1 รายงาน