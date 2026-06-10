# โจ มณฑานีโพสต์ข้อความ "เท็จ" หรือไม่? พิพัฒน์คอมเมนต์เหมือนไม่เคยรับรู้
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ หลังจากโจ มณฑานี โพสต์ข้อความกล่าวอ้างถึงกรณีการรีดไถเงินจำนวน 5 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมมีการพาดพิงถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเวลาต่อมา กลับไม่ใช่เพียงเนื้อหาในโพสต์ แต่เป็นคอมเมนต์จากบัญชีของนายพิพัฒน์ที่เข้าไปตอบใต้โพสต์ดังกล่าวว่า
> "ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ"
คอมเมนต์ดังกล่าวทำให้เกิดการตีความหลากหลายในสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจน คือข้อความดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาใดยืนยันว่าข้อกล่าวอ้างในโพสต์เป็นความจริง
เนื่องจากไม่มีข้อความในลักษณะว่า "เป็นเรื่องจริง" หรือ "ผมทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว" หรือ "ผมยืนยันตามที่โพสต์กล่าวอ้าง"
ดังนั้น การนำคอมเมนต์ดังกล่าวไปสรุปว่า นายพิพัฒน์รับรองความถูกต้องของเนื้อหาในโพสต์ จึงอาจเป็นข้อสรุปที่เกินกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างที่มีความร้ายแรงต่อบุคคลอื่น และมีการพาดพิงชื่อนายพิพัฒน์โดยตรง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานสาธารณะที่รองรับข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดคำถามตามมาว่า ในเมื่อมีการนำชื่อนายพิพัฒน์ไปเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลอื่น นายพิพัฒน์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และในฐานะบุคคลที่ถูกอ้างถึงโดยตรง ควรออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะหรือไม่
ผู้ติดตามข่าวการเมืองจำนวนหนึ่งมองว่า การปล่อยให้เรื่องดังกล่าวดำเนินต่อไปโดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม อาจทำให้สังคมเกิดความสับสนว่า ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้โพสต์ หรือเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
ขณะเดียวกัน คอมเมนต์ที่ว่า
> "ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ"
ก็ไม่ได้มีข้อความใดปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเช่นกัน จึงยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยจากสาธารณชนว่าจุดยืนที่แท้จริงของนายพิพัฒน์ต่อประเด็นนี้คืออะไร
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากนายพิพัฒน์เกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างที่ปรากฏในโพสต์ดังกล่าว
ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงคำถามว่าโพสต์ของโจ มณฑานี เป็นความจริงหรือไม่ แต่ยังรวมถึงคำถามว่า บุคคลที่ถูกพาดพิงโดยตรงจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมเมื่อใด เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในวงกว้าง
News1 รายงาน