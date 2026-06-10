# ต่อมกตัญญูทำงาน?
## วันก่อนบอกมีแม่ชื่อกรุณา วันนี้บอกรักแม่ผู้ให้กำเนิด
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังนายไชยชนก ชิดชอบ ออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับมารดาผู้ให้กำเนิด ภายหลังกระแสข่าวและการตั้งคำถามจากสังคมเกี่ยวกับประเด็นครอบครัว
นายไชยชนกเปิดเผยว่า บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดแยกทางกันตั้งแต่ตนยังมีอายุเพียง 2-3 ขวบ จนแทบไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมระบุว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา เป็นผู้ที่ชื่อ "กรุณา" ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูตนมาตั้งแต่เด็กจนเติบโต
อย่างไรก็ตาม ในการชี้แจงล่าสุด นายไชยชนกได้กล่าวถึงมารดาผู้ให้กำเนิดเป็นครั้งแรกอย่างชัดเจน พร้อมฝากข้อความว่า
"ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร ก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมมา"
พร้อมย้ำว่า กระแสข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อความรู้สึกดังกล่าว และต้องการให้มารดาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไป
นายไชยชนกยังมองว่า การนำประเด็นเรื่องมารดาผู้ให้กำเนิดกลับมาพูดถึงในช่วงนี้ อาจเป็นความพยายามดิสเครดิตหรือโจมตีทางการเมืองตนเอง
อย่างไรก็ตาม มีอีกมุมหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยผู้วิจารณ์จำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายดังกล่าว และมองว่าต้นตอของกระแสไม่ได้เกิดจากการขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัว แต่เกิดจากคำพูดของนายไชยชนกเองในเวทีสาธารณะก่อนหน้านี้
ผู้วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้นายไชยชนกเคยกล่าวในที่สาธารณะว่า "ผมมีแม่ชื่อกรุณา" ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า บุคคลที่เลี้ยงดูและบุคคลที่ให้กำเนิดเป็นคนละคนกันหรือไม่ และเหตุใดมารดาผู้ให้กำเนิดจึงไม่เคยถูกกล่าวถึง
จากมุมมองของผู้วิจารณ์ ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เรื่องชีวิตส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติและการยอมรับมารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งบางส่วนมองว่า หากบุคคลสาธารณะกล่าวถึงเพียงผู้เลี้ยงดู โดยไม่กล่าวถึงผู้ให้กำเนิดเลย ย่อมเป็นเรื่องที่สังคมสามารถตั้งคำถามได้
ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่สื่อมวลชนบางส่วนพยายามสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมารดาผู้ให้กำเนิด อาจเป็นผลจากความต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบคำถามที่สังคมสงสัย มากกว่าการมุ่งโจมตีเรื่องครอบครัวโดยตรง
อย่างไรก็ตาม นายไชยชนกยืนยันว่า ตนไม่มีความขัดแย้งกับมารดาผู้ให้กำเนิด และยังคงรู้สึกขอบคุณเสมอที่ได้รับกำเนิดมา พร้อมยืนยันว่าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในชีวิตของตนไม่เคยถูกปกปิด
ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม ระหว่างผู้ที่มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัว กับผู้ที่เห็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์และความกตัญญูของบุคคลสาธารณะที่สามารถถูกตั้งคำถามได้
News1 รายงาน