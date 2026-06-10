# ที่ปรึกษานายก อักษรย่อ ท.จ. โวหิ้วเงินไปจ่ายหัวคะแนน ส.ส. กับใคร เท่าไหร่?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในแวดวงการเมือง หลังมีสื่อมวลชนและแหล่งข่าวทางการเมืองบางส่วนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอักษรย่อ "ท.จ." ซึ่งถูกระบุว่าเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
แหล่งข่าวระบุว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบพูดคุยเรื่องการเมืองและเล่าถึงบทบาทของตนเองในแวดวงอำนาจอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในวงสนทนาของนักการเมือง นักธุรกิจ และบุคคลใกล้ชิดฝ่ายการเมือง
พร้อมกันนี้ ยังมีการส่งสัญญาณเตือนว่า
> "นกมีหู ยุงมีเรดาร์"
โดยสื่อถึงความหมายว่า ในยุคปัจจุบัน เรื่องราวที่ถูกพูดคุยกันในวงปิดอาจไม่ได้เป็นความลับอย่างที่หลายคนคิด เพราะมีผู้รับรู้ข้อมูลอยู่ในหลายระดับ ทั้งบุคคลในแวดวงการเมือง ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องในสายข่าวสาร
แหล่งข่าวยังอ้างอีกว่า บุคคลอักษรย่อ "ท.จ." มักพูดถึงบทบาทของตนเองในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาในลักษณะโอ้อวด โดยมีการกล่าวอ้างถึงการสนับสนุนผู้สมัครทางการเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ
ตามข้อมูลที่แหล่งข่าวอ้าง มีการพูดในลักษณะว่า
> "ข้านี่แหละหิ้วเงินไปจ่าย"
รวมถึงมีการเล่าถึงรายละเอียดว่า
> ผู้สมัครคนใดได้รับการสนับสนุน
> ได้รับจำนวนเท่าใด
> และแต่ละพื้นที่มีการจัดสรรกันอย่างไร
นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังอ้างว่า บุคคลดังกล่าวมักเล่าถึงบทบาทของตนเองในกระบวนการเลือกตั้ง รวมถึงการประสานงานทางการเมืองในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังบางส่วนรู้สึกประหลาดใจ เนื่องจากมีการกล่าวถึงรายละเอียดที่หากเป็นความจริง ย่อมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการเมืองอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะที่สามารถตรวจสอบข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลอักษรย่อ "ท.จ." หรือผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่จับตาในแวดวงการเมืองว่า จะมีการเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่ รวมถึงบุคคลที่ถูกพาดพิงจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างไร
ขณะที่นักสังเกตการณ์ทางการเมืองมองว่า หากมีข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมปรากฏออกมาในอนาคต ก็อาจทำให้ประเด็นนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดฝ่ายบริหาร และอาจเชื่อมโยงกับกระบวนการทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา
**หมายเหตุ:** เนื้อหาในข่าวนี้เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวและคำกล่าวอ้างของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งสำนักข่าวยังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างอิสระ ผู้ที่ถูกพาดพิงยังไม่ได้ชี้แจงต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักข่าวพร้อมนำเสนอคำชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมและรอบด้าน
News1 รายงาน