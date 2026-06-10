# ดังโพสต์ปริศนา!
## ชาวเน็ตโยงสนั่น หมายถึงใครกันแน่?
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง "ดัง พันกร" นักร้องชื่อดังยุค 90 ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
> "เดี๋ยวนี้มีใครใช้ อิอิ อยู่บ้าง อย่างแก่อะ"
แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้น ๆ แต่กลับสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคาดเดาในหมู่ชาวเน็ตอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงที่คำว่า "อิอิ" กำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนสื่อสังคมออนไลน์
หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการสื่อถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าอาจเป็นเพียงโพสต์แซวตามกระแสไวรัลที่กำลังได้รับความสนใจเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงจากดัง พันกร ว่าโพสต์ดังกล่าวต้องการสื่อถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ใดเป็นพิเศษ ทำให้ทุกอย่างยังคงเป็นเพียงการตีความและคาดเดาของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมียอดกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าคำว่า "อิอิ" ยังคงเป็นหนึ่งในคำที่ถูกจับตาในกระแสข่าวการเมืองช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโพสต์ดังกล่าวพาดพิงหรือหมายถึงบุคคลใดโดยตรง การเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์จึงเป็นเพียงความคิดเห็นและการตีความของผู้ใช้งานแต่ละคนเท่านั้น
**News1 รายงาน**