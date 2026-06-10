# สนธิตัดพี่น้องปองอัญชะลี!
## ลั่นเรียกน้องวันสุดท้าย
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในแวดวงการเมืองและสื่อมวลชน หลังคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ออกมาพูดถึงคุณอัญชะลี ไพรีรัก ด้วยถ้อยคำที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการประกาศยุติความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องที่เคยมีต่อกันมาอย่างยาวนาน
คุณสนธิกล่าวถึงกรณีที่สื่อบางแห่งนำเสนอและขยายความประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น โดยพาดพิงถึงบทบาทของคุณอัญชะลีในฐานะผู้ดูแลสื่อแห่งหนึ่ง ซึ่งคุณสนธิมองว่าเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทบต่อตนโดยตรง
ช่วงหนึ่งของการพูด คุณสนธิระบุว่า ตนเองเคยให้เกียรติและมองอีกฝ่ายในฐานะน้องมาโดยตลอด แม้จะมีเรื่องราวต่าง ๆ เกิดขึ้นในอดีตก็เลือกที่จะไม่พูดถึง แต่เมื่อเห็นว่ามีการเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังเป็นข้อพิพาทอยู่ในขณะนี้ จึงเห็นว่าจำเป็นต้องออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมา
คุณสนธิกล่าวว่า
"วันนี้ผมจะเรียกคุณว่าน้องเป็นวันสุดท้าย"
พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาตนไม่เคยต้องการขัดขวางการทำงานหรือวิธีการดำเนินงานของอีกฝ่าย และเลือกที่จะไม่หยิบยกเรื่องราวในอดีตขึ้นมาพูด แต่หากยังมีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อตนเอง ก็พร้อมที่จะออกมาชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลในมุมของตนเช่นกัน
คุณสนธิยังกล่าวด้วยว่า ตนไม่ได้มีปัญหากับการที่ใครจะสนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม เพราะตนยังคงทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงเช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกจับตามากที่สุด คือถ้อยคำที่คุณสนธิย้ำหลายครั้งระหว่างการพูด ว่าการเรียกคุณอัญชะลีว่า "น้อง" ในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อกันอาจเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้ว
ขณะเดียวกัน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากคุณอัญชะลีต่อคำกล่าวของคุณสนธิในประเด็นดังกล่าว
News1 รายงาน