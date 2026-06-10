นักข่าวยังอึ้ง! นายกเผ่นแนบ ไม่ตอบคำถามปมเมนต์ "อิอิ"
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล เกี่ยวกับกรณีคอมเมนต์ข้อความ "อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร" ที่ปรากฏอยู่ใต้โพสต์ของโจ มณฑานี ซึ่งกำลังเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมออนไลน์
ระหว่างการให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามโดยตรงว่า คอมเมนต์ดังกล่าวเป็นการพิมพ์โดยตัวนายอนุทินเอง หรือเป็นการดำเนินการของแอดมินผู้ดูแลบัญชี
โดยบทสนทนาที่เกิดขึ้นมีดังนี้
นักข่าว: เห็นท่านนายกเข้าไปตอบคอมเมนต์ "อิอิ" ในส่วนของเรื่องปมเงิน 5 ล้าน ตรงนั้น เป็นตัวจริงหรือว่าเป็นแอดมินทำคะ
นายก: ดู...ดูแอ็กเคานต์อ่ะ
นักข่าว: คะ?
นายก: พูดถึงอะไร ไม่เข้าใจ
นักข่าว: ที่เข้าไปตอบคอมเมนต์น่ะค่ะ
นายก: ............
หลังจากนั้น นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวต่อ และเดินออกจากวงสัมภาษณ์ ท่ามกลางความพยายามของผู้สื่อข่าวที่จะขอคำชี้แจงเพิ่มเติม
นักข่าว: อ้าว มาตอบก่อน เกือบจะตอบแล้วเชียว
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที เนื่องจากก่อนหน้านี้คอมเมนต์ "อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร" ถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ในสังคม
ขณะที่ในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้นำประเด็นนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ โดยเปรียบเทียบกับกรณีของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่เข้าไปคอมเมนต์เพียงว่า "ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ" ซึ่งนายสนธิมองว่าเป็นการตอบอย่างระมัดระวัง ไม่ได้ยืนยันข้อกล่าวหาใด ๆ
อย่างไรก็ตาม นายสนธิระบุว่า คอมเมนต์ของนายอนุทินที่สื่อความหมายว่า "รู้ว่าเป็นใคร" อาจทำให้เกิดประเด็นตามมาได้ หากในอนาคตมีการดำเนินคดีและต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล
ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงเป็นที่จับตา ว่าจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ และจะมีผลต่อข้อพิพาทที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้อย่างไรต่อไป
News1 รายงาน