สนธิเทียบชัด พิพัฒน์ตอบระวังตัว แต่อนุทินกลับพิมพ์ "รู้ว่าใคร" จ่อถูกเรียกเป็นพยาน
กรณีความเคลื่อนไหวหลังจาก โจ มณฑานี โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า มีกลุ่มคนที่รุมตรวจสอบนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และ PT เพื่อรีดเงินเดือนละ 5 ล้านบาท ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในรายการของนายสนธิ ลิ้มทองกุล อย่างเผ็ดร้อน
นายสนธิ ตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงเนื้อหาในโพสต์ แต่เป็นปฏิกิริยาของบุคคลที่ถูกพาดพิง โดยเฉพาะนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเข้าไปตอบใต้โพสต์ดังกล่าวว่า
"ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ"
นายสนธิ มองว่า หากข้อกล่าวหาที่ปรากฏในโพสต์เป็นเรื่องจริง นายพิพัฒน์สามารถตอบยืนยันได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นการตอบในลักษณะกลาง ๆ ไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
จากนั้น นายสนธิ หันไปเปรียบเทียบท่าทีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์เดียวกันว่า
"อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร"
โดยนายสนธิ ระบุว่า คำตอบลักษณะดังกล่าวแตกต่างจากท่าทีของนายพิพัฒน์อย่างชัดเจน เพราะเป็นการสื่อให้สังคมตีความได้ว่า ผู้แสดงความคิดเห็นอาจทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงคือใคร
นายสนธิ กล่าวว่า ตนจึงมองว่า หากเรื่องนี้พัฒนาไปสู่กระบวนการทางกฎหมายในอนาคต บุคคลที่แสดงตัวว่ารู้ว่าหมายถึงใคร อาจกลายเป็นพยานสำคัญในคดีได้
"เพราะอนุทินรู้ว่าใคร ต้องมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์"
นายสนธิ กล่าว พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า ทีมกฎหมายของตนกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ และหากมีการดำเนินคดีจริง ก็อาจมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลต่อศาล
ทั้งนี้ นายสนธิ ย้ำว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่ความแตกต่างของท่าทีระหว่างผู้ที่ถูกพาดพิงโดยตรง กับผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจถูกตีความว่า รับรู้ว่าข้อความดังกล่าวหมายถึงบุคคลใด
News1 รายงาน