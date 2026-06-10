พิพัฒน์ยังไม่กล้าคอนเฟิร์ม ข้อมูลโจ มณฑานี เพราะมันไม่จริง?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนจากรายการของนายสนธิ ลิ้มทองกุล หลังออกมาตอบโต้กรณีที่ถูกพาดพิงว่า มีการเรียกรับเงินเดือนละ 5 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่วิพากษ์วิจารณ์นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเครือข่ายทางการเมือง
นายสนธิ ระบุว่า จุดที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงเนื้อหาของโพสต์ที่กล่าวหา แต่คือปฏิกิริยาของนายพิพัฒน์เอง ซึ่งถูกอ้างถึงโดยตรงในเรื่องดังกล่าว
โดยนายสนธิ ยกตัวอย่างข้อความที่นายพิพัฒน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของโจ มณฑานี ซึ่งระบุว่า
"ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับ"
นายสนธิ มองว่า หากข้อกล่าวหาเรื่องการรีดไถเงินจำนวน 5 ล้านบาทเป็นเรื่องจริง ผู้ที่ถูกอ้างถึงโดยตรงอย่างนายพิพัฒน์ ควรจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่านี้ หรือยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
"ถ้าจริง พิพัฒน์ต้องเล่นตามว่าใช่ครับ แต่กลับบอกว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่ง"
นายสนธิ กล่าว พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการยืนยันข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเรื่องร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของหลายฝ่าย
นอกจากนี้ นายสนธิ ยังย้ำว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่ยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการรีดไถเงินตามที่ถูกกล่าวอ้าง และมองว่าการตอบของนายพิพัฒน์ในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้เป็นการรับรองว่าข้อมูลในโพสต์นั้นเป็นความจริง
นายสนธิ ระบุว่า หากมีการกล่าวหาบุคคลใดในเรื่องร้ายแรง ย่อมต้องมีพยานหลักฐานรองรับ และผู้ที่ถูกอ้างอิงควรมีความชัดเจนต่อข้อเท็จจริง ไม่ใช่ปล่อยให้สังคมตีความกันเอง
พร้อมทิ้งท้ายด้วยคำถามว่า
"ถ้าจริง ทำไมไม่ยืนยันว่าจริง"
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในโลกออนไลน์ ท่ามกลางกระแสข้อกล่าวหา การโต้ตอบ และการเตรียมดำเนินการทางกฎหมายระหว่างคู่กรณีที่ยังคงดำเนินต่อไป
News1 รายงาน