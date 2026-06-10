โจ+โบพลาด? สนธิชี้ อาจทำ “อนุทิน-พิพัฒน์” ต้องขึ้นให้การ หากคดีเดินหน้าถึงศาล
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการสนธิเล่าเรื่อง กล่าวถึงกรณีโพสต์และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของโจ มณฑานี และโบว์ นัฎฐา โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้โพสต์เท่านั้น แต่อาจลามไปถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
ช่วงหนึ่งของรายการ นายสนธิ กล่าวถึงคำชี้แจงของโจ มณฑานี ที่ระบุว่าไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลใดโดยตรง พร้อมอ้างว่ามีเพียงนายกฯ และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เท่านั้นที่ทราบว่าหมายถึงใคร โดยนายสนธิ ตอบโต้ว่า หากเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตนอาจเรียกทั้งนายกฯ และนายพิพัฒน์ มาให้ข้อมูลต่อศาล พร้อมกล่าวว่า “มนฑานี คุณสร้างงานให้นายกกับรองนายกแล้ว”
นายสนธิ ยังกล่าวถึงคอมเมนต์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เข้ามาแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการอ้างว่ารู้ว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงคือใคร นายอนุทินก็อาจต้องเข้ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงในฐานะพยาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
นอกจากนี้ นายสนธิ เปิดเผยว่า ทีมกฎหมายกำลังศึกษารายละเอียดของเรื่องนี้อยู่ และพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายหากเห็นว่ามีเหตุอันควร โดยระบุว่าไม่ว่าศาลจะวินิจฉัยว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูล ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
นายสนธิ ยืนยันว่า หากคดีเข้าสู่ชั้นศาลจริง ตนมีความประสงค์จะเรียกนายอนุทินเข้ามาเป็นพยาน เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทั้งหมดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
News1 รายงาน