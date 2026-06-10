ไอโอภูมิใจไทย? สนธิเปิดชื่อ 4 บุคคล ซัดเป็น “กองเชียร์การเมือง” รับใช้ผู้มีอำนาจ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการสนธิเล่าเรื่อง กล่าวพาดพิงถึงเครือข่ายสื่อและบุคคลบนโลกออนไลน์ โดยระบุว่า สิ่งที่ตนมองว่าเป็น “ไอโอที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ในปัจจุบัน คือเครือข่ายไอโอของพรรคภูมิใจไทย
นายสนธิ ระบุชื่อบุคคลที่ตนกล่าวถึง ประกอบด้วย โจ มณฑานี, โบ นัฎฐา และกบมโน โดยมองว่าบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่สนับสนุนและปกป้องพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ นายสนธิ ยังตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือน “เบี้ย” ที่ถูกใช้เพื่อรับใช้กลุ่มอำนาจทางการเมือง และเชื่อว่า หากวันหนึ่งพรรคภูมิใจไทยสูญเสียอำนาจทางการเมือง หรือเปลี่ยนทิศทางทางการเมืองไปจากเดิม บุคคลเหล่านี้ก็อาจถูกทอดทิ้งในที่สุด
คำกล่าวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการวิพากษ์วิจารณ์เครือข่ายสื่อและผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ซึ่งนายสนธิ มองว่า มีบทบาทในการสร้างกระแสและสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทยมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถูกพาดพิงยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวในรายการดังกล่าวแต่อย่างใด
News1 รายงาน