11 ปี ที่รอคอย
คดีบึ้มศาลท้าวมหาพรหม
11 มิ.ย.69 ศาลอาญาตัดสิน
หลังจากสืบพยาน สู้คดีกันยาวนานเป็นหนังชีวิต ในที่สุดคดีประวัติศาสตร์ ก่อวินาศกรรม ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ก็ได้เวลานัดฟังคําพิพากษาเสียที
โดยฟังผลคดี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 9.00 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้
คดีนี้มีพยานโจทก์กว่า 400 ปาก พยานจำเลยอีกกว่า 45 ปาก พยานเอกสารนับหมื่นหน้ากระดาษ พยานวัตถุอีกจำนวนมาก
จะมีล่ามภาษาอุยกูร์ และล่ามภาษาอังกฤษ มาทำหน้าที่แปลคำพิพากษาด้วย เนื่องจากจําเลยที่มีด้วยกัน 2 คน เป็นชาวอุยกูร์จากมณฑลซินเจียง ประเทศจีน ได้แก่ นายยูซูฟู มีไรลี เเละ นายบิลาล โมฮำเหม็ด หรือนายอาเด็ม คาราดั๊ก
คดีนี้ เป็นการก่อวินาศกรรมใจกลางกรุง อย่างอุกอาจและโหดเหี้ยม ที่มีความรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 20 ราย บาดเจ็บกว่า 160 คน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 หรือ 11 ปีก่อน
การที่คนร้าย เลือกสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง ท้าวมหาพรหมเอราวัณ เป็นเป้าถล่มระเบิด เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมจากชาวจีน
จึงมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เสียชีวิต 5 ราย ฮ่องกง 2 ราย มาเลเซีย 5 ราย สิงคโปร์ 1 ราย และอินโดนีเซีย 1 ราย ทั้งหมดล้วนเป็น คนเชื้อสายจีน ที่เหลืออีก 6 รายเป็นคนไทย
คดีนี้ บิ๊กแป๊ะ พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา รองผบ.ตร. เวลานั้น รับเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวน เราได้หลักฐานเด็ด จากกล้องวงจรปิด บันทึกเหตุการณ์คนร้ายชายเสื้อเหลือง ขณะเข้าไปวางระเบิดทีเอ็นที ที่บริเวณศาลเอราวัณ
การสืบสวนสามารถติดตามคนร้าย ไปจนถึงรังกบดาน อพาร์ตเมนต์ที่ย่านหนองจอก มีหญิงไทยมุสลิม เป็นผู้ให้ที่พักพิง ซึ่งหญิงคนนี้ เป็นภรรยาของจอมบงการชาวตุรกี ซึ่งสามารถหลบหนีออกนอกประเทศไทยไปได้
เนื่องจากขณะนั้นเป็นรัฐบาลคสช. ของลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บางกระแสวิเคราะห์ว่าเป็นฝีมือของคนไทยด้วยกัน ที่สวมรอย ให้เป็นการก่อการร้ายข้ามชาติอย่างเนียนๆ
แต่ความจริงมีหนึ่งเดียว แนวทางการสืบสวนของบิ๊กแป๊ะ พบชนวนเหตุมาจากทางการไทยสกัดจับกุม การลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวอุยกูร์ จากมณฑลซินเจียง จำนวนหลายร้อยคน
ชาวอุยกูร์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ตั้งใจใช้ประเทศไทยเป็นแค่ทางผ่าน โดยมีปลายทางที่ประเทศตุรกี ซึ่งเป็นประเทศมุสลิม มีวิถีชีวิตคล้ายกับชาวอุยกูร์
แต่ทางจีนแผ่นดินใหญ่ ร้องขอมายังประเทศไทย ให้ส่งตัวชาวอุยกูร์เหล่านี้กลับไปดำเนินคดี ข้อหาก่อความไม่สงบในประเทศ
ผู้ต้องหาชาวอุยกูร์คนไหน ที่ไม่ได้รับการรับรองสัญชาติจากประเทศตุรกี ก็จะถูกไทยส่งกลับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่
โดยหลังการส่งชาวอุยกูร์ 109 คน กลับไป เพียงเดือนสองเดือน เสียงระเบิดก็บึ้มสนั่น ที่ศาลท้าวมหาพรหม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ร่วมของการท่องเที่ยวไทยกับจีน เพื่อเป็นการล้างแค้นทั้งไทยและจีน ด้วยการระเบิดบึ้มเดียว