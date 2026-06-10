ปานเทพฟ้องเพิ่มอีก 1 ราย ปมใส่ความยามเฝ้าแผ่นดิน ลั่นเอาเข้าคุกให้หมด

อ๊บๆ มีหนาว! อาจารย์ปานเทพเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ยามเฝ้าแผ่นดิน
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าได้ลงนามเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเพิ่มเติมอีก 1 ราย ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังพบการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจารย์ปานเทพเห็นว่าเป็นการใส่ความและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตนเอง รวมถึงมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
โดยอาจารย์ปานเทพโพสต์ข้อความว่า
"เพิ่งลงนามเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาไปอีก 1 ราย ฐานใส่ความมั่วให้ร้าย ทั้ง อ.ปานเทพ และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน หลายกรรม เอาเข้าคุกให้หมด!"
ข้อความดังกล่าวสร้างความสนใจให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายกับผู้ที่ถูกมองว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลและองค์กร
ตลอดช่วงที่ผ่านมา อาจารย์ปานเทพและมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบประเด็นสาธารณะหลายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรของชาติ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้เกิดทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่า อาจารย์ปานเทพยังคงเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการปกป้องชื่อเสียงและสิทธิของตนเอง รวมถึงปกป้องชื่อเสียงของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน จากกรณีที่เห็นว่าได้รับความเสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาต่าง ๆ
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย โดยผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ขณะที่ผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินต่างจับตาว่า การดำเนินคดีครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่นำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมหากพบพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
เครดิตภาพและข้อมูล : ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
News1 รายงาน