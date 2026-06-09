จากดราม่าจีกามินสู่การเมือง จับตาโจ มณฑานี หลังโพสต์ปมรีดเงิน 5 ล้าน

จากดราม่าสาวเกาหลี สู่ดราม่าการเมือง! จับตา “โจ มณฑานี” หลังโพสต์ปมรีดเงิน 5 ล้าน สะเทือนโซเชียล
โลกออนไลน์กลับมาจับตาชื่อของ "โจ มณฑานี" อีกครั้ง หลังออกมาโพสต์กล่าวอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลใช้การโจมตีทางโซเชียลเพื่อกดดันและเรียกรับเงินเดือนละ 5 ล้านบาทจากนักการเมืองและภาคธุรกิจ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะ ขณะที่บุคคลระดับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์ดังกล่าว จนทำให้ประเด็นลุกลามเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
หากย้อนดูเส้นทางบนโลกออนไลน์ของโจ มณฑานี จะพบว่าชื่อของเธอเริ่มถูกพูดถึงอย่างหนักจากดราม่าในกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี โดยเฉพาะกรณีการออกตัวปกป้อง "จีกามิน" ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ จนเกิดการปะทะคารมกับผู้ใช้งานจำนวนมาก และมีข้อพิพาททางกฎหมายตามมาในบางกรณี
หลังจากนั้น ชื่อของเธอยังคงปรากฏอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของหลายกลุ่มในโลกโซเชียล โดยจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากการออกตัวปกป้อง "จีกามิน" จนเกิดวิวาทะกับกลุ่มผู้สนับสนุน "แน็ก ชาลี" และผู้ใช้งานโซเชียลอีกจำนวนมาก กระแสดังกล่าวกลายเป็นดราม่าขนาดใหญ่ที่ทำให้ชื่อของโจ มณฑานี ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา กลับเกิดกระแสความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้สนับสนุนจีกามินเอง จนมีการแยกตัวของสมาชิกบางส่วน และเกิดข้อถกเถียงกันบนโซเชียลอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำบอกเล่าและกระแสข่าวจากบางฝ่ายอ้างว่า จีกามินเป็นผู้ไม่ต้องการให้โจ มณฑานี อยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ และยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการจากผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชื่อของโจ มณฑานี จึงมักปรากฏอยู่ท่ามกลางดราม่าหลายประเด็น ทั้งความขัดแย้งระหว่างด้อมแฟนคลับ การโต้เถียงกับอินฟลูเอนเซอร์ และกระแสร้อนบนโลกออนไลน์ในหลายช่วงเวลา จนทำให้หลายคนมองว่าเธอเป็นบุคคลที่มักอยู่ในศูนย์กลางของกระแสถกเถียงบนโซเชียลอยู่เสมอ
ขณะเดียวกัน ยังมีการขุดคุ้ยข้อมูลและบทสัมภาษณ์ในอดีตของเธอขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงที่เธอเคยกล่าวในรายการหนึ่งว่าตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบการติดตามดราม่า ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งผู้สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ล่าสุด การก้าวเข้าสู่ประเด็นการเมืองอย่างเต็มตัวผ่านการโพสต์กล่าวหาเรื่องการรีดเงิน 5 ล้านบาท กลายเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า เรื่องนี้เป็นการเปิดโปงข้อมูลวงในที่สำคัญ หรือเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ต้องรอการพิสูจน์ด้วยหลักฐานในอนาคต
จากดราม่าสาวเกาหลีในอดีต สู่ดราม่าการเมืองในวันนี้ ชื่อของ "โจ มณฑานี" กำลังถูกจับตาอีกครั้งว่า จะสามารถนำข้อมูลมาสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ตนเองเปิดประเด็นไว้ได้หรือไม่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ในโลกการเมืองและโลกโซเชียล สิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้าง แต่คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้
ประเด็นนี้จึงยังต้องติดตามต่อไปว่า จะมีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ และข้อกล่าวหาที่ถูกโยนเข้าสู่พื้นที่สาธารณะครั้งนี้ จะนำไปสู่ข้อเท็จจริงใหม่ หรือจะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งดราม่าที่สร้างแรงกระเพื่อมบนโลกออนไลน์เท่านั้น
News1 รายงาน