สหรัฐฯ ขึ้นบัญชี BYD Alibaba และ Baidu โยงกองทัพจีน จีนโต้เลือกปฏิบัติ

สหรัฐฯ ขึ้นบัญชี BYD-อาลีบาบา-ไป่ตู้ โยงกองทัพจีน จีนโต้ทันทีเลือกปฏิบัติ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Pentagon) ประกาศเพิ่มรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนหลายแห่ง รวมถึง BYD, Alibaba และ Baidu เข้าในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีน (Chinese Military Companies List) ส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ระบุว่า รายชื่อฉบับล่าสุดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ครอบคลุมบริษัทจีนรวม 188 แห่ง โดยสหรัฐฯ มองว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ "การหลอมรวมภาคพลเรือนและภาคทหาร" ของจีน ซึ่งเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนนำเทคโนโลยีและศักยภาพทางอุตสาหกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาทางทหารของประเทศ
ด้านสำนักข่าวเอพี (Associated Press) รายงานว่า แม้การถูกขึ้นบัญชีดังกล่าวจะยังไม่ใช่มาตรการคว่ำบาตรโดยตรง แต่จะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถรับงานหรือทำสัญญากับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ และอาจเผชิญแรงกดดันทางธุรกิจและการลงทุนในอนาคต
ขณะที่บริษัทที่ถูกระบุชื่อหลายแห่งออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดย Alibaba และ Baidu ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีน ส่วน BYD ก็ยืนยันว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ตามปกติ
ด้านรัฐบาลจีนตอบโต้ทันที โดยระบุว่าสหรัฐฯ กำลังใช้ประเด็นความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ พร้อมกล่าวหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทจีน และบ่อนทำลายหลักการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมในตลาดโลก
นักวิเคราะห์มองว่า การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐฯ กำลังขยายขอบเขตการแข่งขันกับจีนจากภาคเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ไปสู่ภาคยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเวทีโลก
News1 รายงาน