JAS แจงยังไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 วอนหยุดแชร์ข่าวลือปิดดีลสำเร็จ

JAS เบรกข่าวลือ! ย้ำยังไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 วอนหยุดแชร์ข้อมูลเท็จ
กระแสข่าวเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทย กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS สามารถปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยได้เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด JAS ได้ออกมาชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นความจริง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหยุดแชร์ข่าวที่อาจสร้างความเข้าใจผิด เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการได้รับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ JAS ถูกจับตาอย่างหนักในฐานะตัวเต็งสำคัญ หลังมีกระแสข่าวจากหลายแหล่งว่าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ใกล้ได้ข้อสรุป และอาจมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ในวงกว้างว่าประเทศไทยกำลังจะได้ผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่สำหรับศึกฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ที่มี 48 ชาติร่วมแข่งขัน
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารของ JAS เคยยอมรับว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจริง แต่ยืนยันว่าการเจรจายังไม่มีข้อสรุปสุดท้าย และยังไม่มีการลงนามข้อตกลงใด ๆ
การออกมาชี้แจงครั้งล่าสุดจึงถือเป็นการสยบกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวที่ระบุว่าบริษัทได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง JAS ยืนยันว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
สำหรับประเด็นที่สังคมกำลังจับตาต่อจากนี้ คือใครจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยในท้ายที่สุด รวมถึงรูปแบบการรับชมของแฟนบอลไทยว่าจะสามารถเข้าถึงการถ่ายทอดสดได้มากน้อยเพียงใด
จนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากผู้ถือสิทธิ์ระดับโลกและผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทย ข้อเท็จจริงล่าสุดคือ ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 สำหรับประเทศไทยยังไม่มีข้อยุติ และการเจรจายังคงดำเนินต่อไป
News1 รายงาน