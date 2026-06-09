เพจดัง 7 หมื่นผู้ติดตาม ตั้งคำถาม โจ-มณฑานี ปมจุดยืนพลังงานและกลุ่มทุน

# เพจผู้ติดตามกว่า 7 หมื่น ตั้งคำถาม “โจ-มณฑานี” ปมจุดยืนพลังงาน
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทและจุดยืนของ โจ-มณฑานี ตันติสุข ยังคงดำเนินต่อเนื่องบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยล่าสุดมีการแชร์ความคิดเห็นของ กรกช วัฒนศาสตร์ เจ้าของเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 7 หมื่นคน ซึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับโจ-มณฑานี ในประเด็นด้านพลังงาน
กรกชแสดงความคิดเห็นว่า หากบุคคลหนึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้านพลังงาน แต่กลับออกมาปกป้องกลุ่มทุนพลังงาน ทั้งที่ตนเองก็ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ย่อมเป็นเรื่องที่สังคมสามารถตั้งคำถามต่อจุดยืนดังกล่าวได้
ความเห็นดังกล่าวถูกเผยแพร่และส่งต่อในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดตามประเด็นด้านพลังงาน ซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงสร้างราคาพลังงาน การแปรรูป ปตท. และบทบาทของกลุ่มทุนพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ชื่อของโจ-มณฑานี กำลังได้รับความสนใจจากสังคม ภายหลังการโพสต์ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับกรณีเรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งต่อมาได้รับการแสดงความคิดเห็นจากบุคคลทางการเมืองหลายราย รวมถึง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์
ผู้ติดตามประเด็นพลังงานบางส่วนมองว่า บุคคลสาธารณะที่มีบทบาททางความคิดและมีอิทธิพลต่อความเห็นของสังคม ย่อมสามารถถูกตั้งคำถามและตรวจสอบได้ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรกช วัฒนศาสตร์ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่แสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันข้อสรุปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่มีการตั้งข้อสังเกต ขณะที่โจ-มณฑานี ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อความเห็นดังกล่าวในขณะนี้
News1 รายงาน