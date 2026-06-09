แม่ทัพกุ้ง อุปสมบท 1 พรรษา รับฉายา โชติปัญโญ อุทิศบุญแด่วีรชนชายแดนไทย-กัมพูชา

“แม่ทัพกุ้ง” อุปสมบท 1 พรรษา อุทิศบุญแด่วีรชนชายแดนไทย-กัมพูชา
บรรยากาศที่วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เต็มไปด้วยความสงบเรียบง่าย หลัง พล.อ.บุญสิน พาดกลาง หรือ "แม่ทัพกุ้ง" อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เข้าพิธีอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยตั้งใจครองผ้าเหลืองเป็นเวลา 1 พรรษา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลัง
ภายหลังพิธีอุปสมบท ได้รับฉายาทางธรรมว่า "โชติปัญโญ" ซึ่งมีความหมายถึงผู้มีปัญญาอันสว่างไสว โดยในช่วงเช้าของวันเดียวกัน พระบุญสิน โชติปัญโญ ได้ออกบิณฑบาตเป็นครั้งแรก ท่ามกลางญาติโยมและประชาชนที่เดินทางมาร่วมใส่บาตรและร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก
การอุปสมบทครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสังคม เนื่องจาก พล.อ.บุญสิน เป็นนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงของประเทศ
พระบุญสิน โชติปัญโญ ได้แสดงเจตนารมณ์ว่า การเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา พร้อมอุทิศผลบุญกุศลตลอดระยะเวลา 1 พรรษา ให้แก่ทหารไทยและประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขออโหสิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนประชาชนทุกคน หากตลอดช่วงชีวิตการรับราชการที่ผ่านมา เคยล่วงเกินผู้ใดด้วยกาย วาจา หรือใจ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายให้อภัยและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
การตัดสินใจอุปสมบทของอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต จากวันที่เคยแบกรับภารกิจด้านความมั่นคงและการปกป้องอธิปไตยของชาติ สู่การใช้ชีวิตในสมณเพศเพื่อศึกษาธรรมะ ฝึกฝนจิตใจ และอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
ทั้งนี้ พระบุญสิน โชติปัญโญ มีกำหนดจำพรรษาเป็นเวลา 1 พรรษา ณ วัดป่าศรีคุณาราม จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้
News1 รายงาน