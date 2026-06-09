ศิโรตม์อ้างแชตหลุดภูเก็ต สั่งช่วยผู้สมัครภูมิใจไทย กกต.จ่อสอบข้อเท็จจริง

ศิโรตม์แฉเดือด! อ้างแชตหลุดภูเก็ต ปลัดส่งไลน์สั่งช่วยผู้สมัครภูมิใจไทย ระบุชื่อใช้อาสาราชการหนุนการเมือง
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง หลังนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างถึงกรณี “แชตไลน์หลุด” ในจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า มีข้าราชการระดับปลัดส่งข้อความในกลุ่มไลน์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายแทรกแซงการเลือกตั้ง พร้อมเยาะเย้ยหลักกฎหมายและความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐ
ศิโรตม์ระบุว่า ในข้อความดังกล่าวมีการเอ่ยชื่อ “อดีต สจ.ต้อม” อย่างชัดเจน พร้อมข้อความที่ถูกอ้างว่ามีการสั่งการให้ใช้เครือข่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึง อาสารักษาดินแดน (อส.) และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครที่สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งหากเป็นความจริงอาจขัดต่อหลักการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการในช่วงการเลือกตั้ง
ก่อนหน้านี้ ประเด็นแชตไลน์หลุดในจังหวัดภูเก็ตได้ถูกนำมาเปิดเผยโดยนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอ้างว่ามีข้อความจากกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายปกครอง โดยหนึ่งในข้อความที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือข้อความลักษณะ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ซึ่งถูกตีความว่าอาจสื่อถึงการสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองบางฝ่าย ขณะที่มีการนำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ถูกพาดพิงได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าว และระบุว่าบัญชีไลน์มีการเชื่อมต่อกับหลายอุปกรณ์ จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความที่ปรากฏมาจากผู้ใด พร้อมมองว่าการนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่อาจเป็นความพยายามดิสเครดิตฝ่ายตนท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ภูเก็ต
ขณะเดียวกัน กระแสในสังคมออนไลน์ยังคงจับตาว่า หากมีหลักฐานยืนยันได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่หรือเครือข่ายราชการเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครทางการเมืองจริง อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหลักความเป็นกลางของข้าราชการ และอาจนำไปสู่การตรวจสอบทางวินัยหรือกระบวนการตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป
ทั้งนี้ ยังไม่มีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจาก กกต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อกล่าวหาล่าสุดดังกล่าว และทุกฝ่ายยังคงมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
News1 รายงาน