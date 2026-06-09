บก.ป. รวบผู้ต้องหา 3 หมายจับ พบเส้นทางการเงินโยงเครือข่ายออนไลน์ฝั่งกัมพูชา

รวบม้าไทย! เส้นเงินโยงจีนเทาฝั่งกัมพูชา
เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุมชายรายหนึ่งซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง 3 คดี หลังตรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนหลายพื้นที่ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 260,000 บาท
จากการตรวจสอบพบว่า ชายรายดังกล่าวมีชื่อเกี่ยวข้องกับทั้งกรณีลงทุนออนไลน์ สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และชักชวนทำภารกิจผ่านระบบออนไลน์ ก่อนถูกติดตามจับกุมตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ระหว่างการสอบถาม ผู้ถูกจับกุมอ้างว่า เคยถูกชักชวนให้เดินทางข้ามแดนไปยังกัมพูชา ก่อนถูกพาไปสแกนใบหน้าให้กับกลุ่มชาวจีน โดยได้รับค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาท และเดินทางกลับประเทศไทยในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เนื่องจากพบข้อมูลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการทำงานของขบวนการข้ามแดนที่มักใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้อื่น มาใช้เป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินและอำพรางเส้นทางธุรกรรม
เจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนประชาชนอย่ารับจ้างเปิดบัญชี รับจ้างสแกนใบหน้า หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจกลายเป็นผู้ที่ต้องรับผลทางกฎหมายในภายหลังโดยไม่รู้ตัว
News1 รายงาน