รองประธานวุฒิสภาเอ่ยคำว่า กราบขอโทษ รัฐมนตรีกลางประชุม จุดกระแสถกเถียง

เวทนาหรือไม่? รองประธานวุฒิสภาเอ่ยคำว่า “กราบขอโทษ” รมช.กลางที่ประชุม หลัง สว.นันทนาอภิปรายร้อน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังการประชุมวุฒิสภาเกิดการอภิปรายอย่างเข้มข้นจาก น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีการตั้งคำถามและแสดงความเห็นต่อฝ่ายบริหารด้วยถ้อยคำที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
ภายหลังการอภิปราย นางสาวบุญธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุม พร้อมแสดงความไม่สบายใจต่อถ้อยคำบางช่วงที่ถูกกล่าวพาดพิง
อย่างไรก็ตาม จุดที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์มากที่สุด เกิดขึ้นเมื่อ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการประชุมในขณะนั้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า
“ผมต้องกราบขอโทษท่านรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ตักเตือนเพื่อนสมาชิก ที่อภิปรายในลักษณะดังกล่าว”
คำกล่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการถกเถียงในสังคม โดยบางส่วนมองว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการประชุม ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้คำว่า “กราบขอโทษ” ต่อฝ่ายบริหาร ภายใต้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด พร้อมจุดประกายการถกเถียงถึงบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารในระบอบประชาธิปไตย
News1 รายงาน