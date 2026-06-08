สนธิตั้งคำถาม ปมโพสต์อ้างรีดเงิน 5 ล้านต่อเดือน มีหลักฐานหรือไม่

สนธิตั้งคำถาม! ปม “โจ มณฑาณี” โพสต์รีด 5 ล้าน มีหลักฐานหรือไม่
นายสนธิ ลิ้มทองกุล แสดงความคิดเห็นผ่านรายการ “สนธิเล่าเรื่อง” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 กล่าวถึงกรณีที่ “โจ มณฑาณี” โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นจำนวน 5 ล้านบาทต่อเดือน
นายสนธิระบุว่า ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ได้มีการนำไปขยายผลต่อในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยในโพสต์ดังกล่าวยังมีการอ้างถึงคอมเมนต์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคอมเมนต์ตอบกลับจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จนทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นายสนธิตั้งคำถามว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งความดำเนินคดี หรือเปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จึงมองว่าหากมีข้อเท็จจริงก็ควรมีการนำข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ออกมาแสดงต่อสังคม
ในช่วงหนึ่งของรายการ นายสนธิยังเปรียบเทียบกรณีดังกล่าวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่นายไชยชนก ชิดชอบ เคยเปิดเผยว่ามีกลุ่มพนันออนไลน์พยายามเสนอผลประโยชน์จำนวนมากให้ โดยเห็นว่าเมื่อมีการกล่าวอ้างต่อสาธารณะในลักษณะนี้ สังคมย่อมมีสิทธิ์ตั้งคำถามและต้องการเห็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้
นายสนธิยังวิพากษ์วิจารณ์การขยายกระแสข่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองบางส่วน โดยมองว่าการนำข้อมูลที่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนไปเผยแพร่ต่อ อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมได้ หากไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานรองรับอย่างเพียงพอ
ขณะเดียวกัน ประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียงข้อกล่าวหาเรื่องการรีดเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเส้นทางการกระจายข่าวด้วย เนื่องจากโพสต์ของ “โจ มณฑาณี” ซึ่งเดิมไม่ได้เป็นประเด็นข่าวระดับชาติ กลับถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างรวดเร็วในหลายช่องทางทางการเมือง จนกลายเป็นกระแสสังคมภายในเวลาไม่นาน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดตามการเมืองบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า โพสต์ดังกล่าวได้รับการขยายผลต่อผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกมองว่าใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยอย่างรวดเร็ว ขณะที่เพจการเมืองบางเพจซึ่งโดยปกติมักนำเสนอประเด็นการเมืองคนละมุม กลับหยิบยกประเด็นเดียวกันขึ้นมานำเสนอในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จนเกิดคำถามในหมู่ผู้ติดตามข่าวสารว่ากระแสข่าวครั้งนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกออนไลน์ หรือเป็นเพียงความบังเอิญทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่ามีการประสานงานหรือดำเนินการอย่างเป็นระบบตามข้อสงสัยดังกล่าว และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้โดยตรง
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผ่านรายการ “สนธิเล่าเรื่อง” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ 5 ล้านบาทต่อเดือน ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันข้อเท็จจริงหรือมีการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ
News1 รายงาน