ฟิลิปปินส์อพยพด่วน หลังแผ่นดินไหว 7.8 ที่มินดาเนา เตือนสึนามิ

วิกฤตมินดาเนา! ฟิลิปปินส์อพยพด่วนชายฝั่ง หลังแผ่นดินไหว 7.8 เขย่า เตือนคลื่นสึนามิสูง 3 เมตร
ฟิลิปปินส์เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งใหญ่ หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 แมกนิจูด นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนา ทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้ทางการเร่งสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งหลายจังหวัด พร้อมประกาศเตือนภัยสึนามิอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความหวั่นวิตกว่าจะเกิดคลื่นยักษ์สูงถึง 3 เมตรในบางพื้นที่ชายฝั่ง
รายงานระบุว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.37 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้จังหวัดซารังกานี ใกล้เมืองเจเนอรัลซานโตส บนเกาะมินดาเนา แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ ทำให้อาคารได้รับความเสียหาย ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารบางส่วนได้รับผลกระทบ และประชาชนจำนวนมากแตกตื่นอพยพออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย
สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ (PHIVOLCS) รวมถึงศูนย์เตือนภัยสึนามิในภูมิภาค ได้ออกคำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งรีบเคลื่อนย้ายไปยังที่สูงหรือพื้นที่ห่างจากชายฝั่ง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิต่อเนื่องหลายระลอก และอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขณะเดียวกัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และหลายประเทศในภูมิภาค ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังมีการแจ้งเตือนความเป็นไปได้ของคลื่นสึนามิที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งบางส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ล่าสุด มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท่ามกลางความกังวลต่ออาฟเตอร์ช็อกที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้
News1 รายงาน