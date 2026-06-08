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ย้อนข้อมูลคดีเก่าปี 2554 หลังสังคมจับตาประเด็นไชยชนก ชิดชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดข้อมูลคดีเก่าปี 2554 หลังสังคมตั้งคำถามถึงมารดาผู้ให้กำเนิด "ไชยชนก"

จากกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ เคยให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะว่า ไม่นับผู้ให้กำเนิดเป็นมารดา ทำให้เกิดความสนใจและตั้งคำถามในสังคมเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวและประวัติในอดีต

จากการตรวจสอบข้อมูลข่าวเก่า พบว่า เมื่อปี 2554 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (นปพ.) ได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันภายในพื้นที่

รายงานข่าวในขณะนั้นระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ที่อยู่ภายในสถานที่ดังกล่าวได้รวม 30 ราย พร้อมตรวจยึดเงินสด ไพ่ โต๊ะพนัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ รายงานข่าวในช่วงเวลาดังกล่าวระบุว่า เจ้าของบ้านที่ถูกตรวจค้นคือ นางพิมพ์ลภัส มณีรัมย์ (ชื่อเดิม นางสมบัติ ชิดชอบ) ซึ่งถูกระบุว่าเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของนายไชยชนก ชิดชอบ

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 และเป็นไปตามรายงานข่าวในช่วงเวลานั้น โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือสถานะทางการเมืองของนายไชยชนกในปัจจุบัน

News1 รายงาน