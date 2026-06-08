ขยะทะเลเกลื่อนชายหาดบางแสน เจ้าหน้าที่เร่งเก็บกวาดฟื้นฟูพื้นที่

สะเทือนใจ! ชายหาดบางแสนเต็มไปด้วยสิ่งนี้
ชลบุรี – สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยว หลังชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏภาพขยะทะเลจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตลอดแนวชายหาด จนส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด
จากภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ พบขยะพลาสติก เศษโฟม ขวดน้ำ บรรจุภัณฑ์ และขยะลอยทะเลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ชายหาด สร้างความกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของบางแสน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออก
รายงานระบุว่า เทศบาลเมืองแสนสุขได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรลงพื้นที่เก็บกวาดขยะที่ถูกคลื่นพัดขึ้นฝั่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศทางทะเล และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ปัญหาขยะทะเลถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่หลายพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยกำลังเผชิญ โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงและมรสุม ซึ่งมักพัดพาขยะจากทะเลขึ้นมาเกยตามแนวชายหาดเป็นจำนวนมาก
เครดิต : ข่าวเด็ดชลบุรี เพจชุมชนข่าว
News1 รายงาน