ฮุน เซน สนใจบทความนักวิชาการไทย ปมวิเคราะห์ประเทศไทยคุมเกม UNCLOS

ฮุน เซน ประกาศตามหา! นักวิชาการไทยคนนี้ หลังสนใจบทความวิเคราะห์เกม UNCLOS
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความสนใจบทความวิเคราะห์เรื่อง “ประเทศไทยคุมเกม UNCLOS” ของ ศ.อัครพงษ์ คำคุณ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการอาเซียนและประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมระบุว่าต้องการศึกษาและเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้ทำความเข้าใจมากขึ้น
ตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ฮุน เซน ระบุว่า เขาต้องการแบ่งปันบทความดังกล่าวพร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนกัมพูชาและไทยได้เรียนรู้มุมมองที่ปรากฏในบทความ โดยไม่ต้องการเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป และต้องการให้ผู้อ่านพิจารณาเนื้อหาตามที่ผู้เขียนนำเสนอ
ขณะเดียวกัน ในโลกออนไลน์ได้มีการหยิบยกข้อความบางส่วนจากการวิเคราะห์ของ ศ.อัครพงษ์ คำคุณ มาเผยแพร่ต่อ โดยระบุว่า ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตต่อสังคมไทยเกี่ยวกับความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาททางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อความที่ถูกนำมาเผยแพร่ระบุว่า
“ผมสนใจบทความ ศ.อัครพงษ์ คำคุณ ท่านกล่าวตรงไปตรงมาว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ในจินตนาการและไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ ประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา”
รวมถึงมีการอ้างถึงมุมมองที่ว่า กัมพูชาเลือกใช้กลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะที่สังคมไทยจำนวนหนึ่งอาจยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทะเลและกระบวนการภายใต้ UNCLOS ไม่เพียงพอ จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทางกฎหมาย
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ข้อพิพาทไทย-กัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้ากลไกระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีการติดต่อระหว่างฝ่ายกัมพูชากับ ศ.อัครพงษ์ คำคุณ โดยตรงในลักษณะใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อความและการกล่าวถึงบทความดังกล่าวผ่านสื่อสาธารณะ
News1 รายงาน