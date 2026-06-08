วราวุธแจงเหตุผล ซินเคอหยวนสตีลกลับมาเปิดกิจการ หลังปิดนาน 1 ปี 6 เดือน

วราวุธแจงแล้ว! ซินเคอหยวนคืนชีพได้ เพราะเหตุนี้
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาชี้แจงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2569 หลังถูกสั่งหยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขนานกว่า 1 ปี 6 เดือน
นายวราวุธระบุว่า โรงงานแห่งนี้ถูกสั่งปิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และจากรายงานที่ได้รับ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐจนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีประชาชน รวมถึง 10 สมาคมผู้ค้าเหล็ก ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความโปร่งใส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่า ประเด็นสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยได้กำชับให้เร่งจัดทำมาตรการและคู่มือเกี่ยวกับการใช้เหล็กจากกระบวนการผลิตรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด นายวราวุธระบุว่า หน่วยงานของกระทรวงได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่จะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
ทั้งนี้ นายวราวุธย้ำว่า แม้โรงงานจะได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการแล้ว แต่ข้อกังวลของประชาชนและภาคธุรกิจยังเป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ และจะติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป
News1 รายงาน