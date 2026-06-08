ไทยจับตาสถานการณ์กัมพูชา หลังเดินหน้าใช้กลไก UNCLOS ปมข้อพิพาท

ทหารด่านหน้า สถานะพร้อมรบ! ด้วยเหตุนี้
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือแจ้ง (Notice) ต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อขอเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับ ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ในประเด็นข้อพิพาททางทะเล
จากการเปิดเผยในรายการ “ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว” โดย วาสนา นาน่วม ระบุว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยพยายามผลักดันให้มีการเจรจาแบบทวิภาคีก่อนเข้าสู่กลไกระหว่างประเทศ แต่ฝ่ายกัมพูชายืนยันเดินหน้าสู่กระบวนการภายใต้ UNCLOS ทันที ส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างสองประเทศอาจได้รับผลกระทบ
รายงานระบุว่า แม้ประเด็นดังกล่าวจะเป็นเรื่องทางทะเล แต่การดำเนินการของกัมพูชาถูกมองว่าอาจส่งผลต่อการเจรจาประเด็นชายแดนทางบกด้วย เนื่องจากเป็นสัญญาณว่าฝ่ายกัมพูชาพร้อมใช้กลไกระหว่างประเทศกดดันประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้ไทยเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการทูตมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษายุทธศาสตร์และแนวทางการเคลื่อนไหวของกัมพูชาในเวทีโลก ซึ่งถูกมองว่ามีความรวดเร็วและวางเกมทางการทูตอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังและเสริมความพร้อมในพื้นที่ชายแดนบางส่วน จากเดิมที่กำลังพลและยุทโธปกรณ์ประจำอยู่ตามภารกิจปกติ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
แม้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเกิดการปะทะทางทหาร แต่ท่าทีล่าสุดของผู้นำกัมพูชา ทั้งสมเด็จฮุน เซน และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ทำให้บรรยากาศตามแนวชายแดนมีความตึงเครียดมากขึ้น ส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรักษาความพร้อมของกำลังพลในพื้นที่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกเปิดเผยผ่านรายการ “ตัวจี๊ดปรี๊ดข่าว” โดย วาสนา นาน่วม ซึ่งชี้ว่าหนทางสู่การเจรจาระหว่างสองประเทศในเวลานี้อาจเผชิญความท้าทายมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา
News1 รายงาน