เจ้าภาพงานบวชเกาะพะงันแจง ฝรั่งไม่ได้สั่งปิดงาน ดราม่าบานปลายเกินจริง

เจ้าภาพงานบวชเดือด! ซัดดราม่าเกินจริง ย้ำคนเกาะพะงันอยู่กันดี ฝรั่งไม่ได้สั่งปิดงาน
จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าชาวต่างชาติรายหนึ่งเข้ามาสั่งให้ปิดเครื่องเสียงภายในงานบวชที่วัดมะเดื่อหวาน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนกลายเป็นประเด็นร้อนระดับประเทศ และมีผู้คนจำนวนมากออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นของคนไทย
ล่าสุด เจ้าภาพงานบวชได้ออกมาโต้กระแสดังกล่าว โดยยืนยันว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการที่เรื่องราวถูกขยายจนบานปลาย และทำให้ภาพลักษณ์ของเกาะพะงันได้รับผลกระทบ
เจ้าภาพระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ระหว่างการจัดงานฉลองอุปสมบทตามประเพณี โดยชาวต่างชาติที่เช่าบ้านอยู่ใกล้กับวัดได้เดินเข้ามาสอบถามเรื่องเสียงดัง เนื่องจากบุตรของตนยังเล็กและไม่สามารถนอนหลับได้ ไม่ได้เข้ามาสั่งปิดงานหรือแสดงท่าทีคุกคามอย่างที่มีการกล่าวอ้าง
หลังจากทางเจ้าภาพและผู้เกี่ยวข้องอธิบายว่าเป็นงานอุปสมบทซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน ชาวต่างชาติรายดังกล่าวก็เข้าใจและเดินทางกลับทันที ก่อนที่ภายหลังจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกครั้งจนจบลงด้วยดี
เจ้าภาพยังตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่แชร์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่า เหตุใดจึงต้องนำเรื่องที่สามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ไปขยายจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับประเทศ ทั้งที่คนในพื้นที่สามารถจัดการปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ตามปกติ
พร้อมยืนยันว่า ชาวเกาะพะงันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน เข้าใจวิถีชีวิตของกันและกัน และเมื่อเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็สามารถพูดคุยเจรจากันได้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องนำไปสร้างความเกลียดชังหรือความแตกแยกในสังคม
อย่างไรก็ตาม กระแสในโลกออนไลน์ยังคงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงดังกล่าว โดยเฉพาะประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อประเพณีท้องถิ่นของไทยไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องสร้างปัญหา ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าควรรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกด้านก่อนตัดสินเหตุการณ์
เครดิตข้อมูล : พี่ดา คนดี (เจ้าภาพงานบวช)
News1 รายงาน