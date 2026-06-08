ไฟไหม้ชุมชนซอยพระราม 6 ลุกลามหลายหลังคาเรือน เจ็บแล้วหลายราย

ระทึกกลางกรุง! ไฟไหม้ชุมชนซอยพระราม 6 ลุกลามหลายหลัง เจ็บแล้ว 3 ราย
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยพระราม 6 ซอย 15 พื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลว่าเปลวเพลิงอาจลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
สำนักงานเขตปทุมวันรายงานว่า เมื่อเวลา 08.06 น. เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และเร่งอพยพประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุ โดยในช่วงแรกยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต่อมาเวลา 08.23 น. เพลิงได้ลุกลามไหม้บ้านเรือนประชาชนแล้วประมาณ 4-5 หลังคาเรือน บริเวณฝั่งด้านวัดบรมนิวาส ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีดน้ำจำนวน 3 จุด เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
จากนั้นเวลา 08.27 น. มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรายแรก 1 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อรับการรักษา
สถานการณ์เริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นในเวลา 08.58 น. เมื่ออาคารข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารสีเขียว มีแสงเพลิงจำนวนมากและเริ่มปรากฏรอยร้าวบริเวณโครงสร้างอาคาร สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
กระทั่งเวลา 09.15 น. เพลิงได้ลุกลามขึ้นไปถึงบริเวณชั้น 5 ของอาคารดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เวลา 09.32 น. มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก 2 ราย และอาสาสมัครกู้ภัยอีก 1 ราย มีอาการสำลักควัน รวมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างน้อย 4 ราย โดยถูกนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อรับการรักษาแล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและประเมินความเสียหายในพื้นที่ ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เครดิต : สำนักงานเขตปทุมวัน
News1 รายงาน