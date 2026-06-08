ไชยชนกชี้ หากคดีเขากระโดงผิดจริง ค่าปรับปีละ 5 แสนจ่ายได้สบาย

ไชยชนกซัดกลับ! ถ้าเขากระโดงผิดจริง จ่ายแค่ปีละ 5 แสน จ่ายได้สบายมาก
นายไชยชนก ชิดชอบ ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระโดง โดยระบุว่า หากท้ายที่สุดมีข้อสรุปว่ามีความผิดจริง การชำระค่าปรับในอัตราปีละ 500,000 บาท ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล
โดยนายไชยชนกกล่าวว่า
"สมมุติว่าผมผิด สมมุตินะครับ อย่างการจ่ายค่าปรับ 5 แสนต่อปี ถ้าจำไม่ผิด เคยมีคนเสนอถามว่าพวกผมจ่ายได้ไหมครับ สบาย ๆ อยู่แล้ว"
พร้อมตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงว่า ควรพิจารณาจากข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายอย่างรอบด้าน มากกว่าการตัดสินล่วงหน้าจากกระแสสังคม
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวยังต้องรอการพิจารณาและข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน