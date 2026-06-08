ทนายอั๋นเผยเอกสารใหม่คดีเขากระโดง เตรียมยื่น DSI ตรวจสอบเพิ่ม

สะเทือนเขากระโดง! ทนายอั๋นเผยเอกสารใหม่ เตรียมบุก DSI ยื่นสอบเพิ่ม
ประเด็นที่ดินเขากระโดงกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ออกมาเปิดเผยเอกสารชุดใหม่ที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในพื้นที่เขากระโดง พร้อมประกาศเตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้ตรวจสอบประเด็นที่เห็นว่าอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย
ทนายอั๋นเปิดเผยผ่านการไลฟ์สดว่า ขณะนี้มีการแชร์เอกสารลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2513 กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยเอกสารดังกล่าวถูกกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการยอมถอนฟ้องและการขออาศัยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยืนยันว่าตนมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านั้น คือในปี 2509 ซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน โดยระบุว่าเอกสารบางส่วนเป็นลายมือและเกี่ยวข้องกับพื้นที่เขากระโดงในช่วงเวลาก่อนเกิดเอกสารที่กำลังถูกแชร์อยู่ในขณะนี้
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังเปิดเผยว่า เตรียมนำเอกสารและข้อมูลที่รวบรวมได้เข้ายื่นต่อ DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับถนนสาธารณะ คลองสาธารณะ และทางน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาเห็นว่าสามารถตรวจสอบได้แยกจากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เจ้าตัวยังย้ำว่า หากพบว่ามีการก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องรอข้อยุติเรื่องกรรมสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดเสียก่อน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและเอกสารที่ถูกนำมาเปิดเผยในครั้งนี้ยังเป็นการนำเสนอจากฝ่ายผู้ร้องเรียน และยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยหรือข้อสรุปจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
News1 รายงาน