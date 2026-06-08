ผลรับฟังความคิดเห็นชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยยกเลิกเกณฑ์ทหาร

เสียงประชาชนชัด! ส่วนใหญ่ไม่เอายกเลิกเกณฑ์ทหาร ร่างกฎหมายพรรคประชาชนเจอกระแสต้าน
ผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารฉบับใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในภาวะปกติ และปรับการรับราชการทหารจาก “หน้าที่” เป็น “สิทธิ” ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว
ข้อมูลจากระบบรับฟังความคิดเห็นของรัฐสภา ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2569 พบว่าจากผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 41,982 คน มีผู้ไม่เห็นด้วย 54.87% ขณะที่ผู้เห็นด้วยอยู่ที่ 45.13%
ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอโดยนายเอกราช อุดมอำนวย ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยใช้ระบบรับสมัครทหารโดยสมัครใจเป็นหลัก ยกเลิกการเรียกตรวจเลือกในภาวะปกติ และจะมีการเรียกกำลังพลเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่ประเทศเผชิญภาวะสงครามหรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่จำเป็นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนจำนวนมากยังเห็นว่าระบบเกณฑ์ทหารมีบทบาทสำคัญต่อการเตรียมกำลังพลสำรองและการรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งภายในและภูมิภาคยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
แม้ผลการรับฟังความคิดเห็นจะไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรง แต่ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อประเด็นการยกเลิกเกณฑ์ทหาร ซึ่งยังเป็นหัวข้อที่มีความเห็นแตกต่างกันในสังคมไทย
News1 รายงาน