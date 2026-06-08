ปุ้ยเปิดใจผ่านโซเชียล แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจหลังโพสต์สะเทือนใจ

ปุ้ยโพสต์เหมือนหมดแรง! แฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจ
7 มิถุนายน 2569 – ทำเอาแฟนเพลงจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง หลัง "ปุ้ย" นักร้องชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเปิดใจผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว สะท้อนมุมมองชีวิตและความรู้สึกที่กำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลานี้
โดยปุ้ยระบุว่า ตนเองไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นดาวค้างฟ้าหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ ไม่ได้ร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินมากมาย แต่เลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความสุขตามวิถีของตัวเอง และไม่เคยคิดร้ายหรือให้ร้ายใคร
นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า แม้จะมีผลงานเพลงออกมามากมาย แต่เนื้อหาหลายเพลงก็มักสะท้อนเรื่องราวของความผิดหวัง ความเสียใจ และบทเรียนชีวิตที่เคยพบเจอมา
ข้อความที่ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงมากที่สุด คือช่วงที่เจ้าตัวเขียนว่า
"ผมมีปัญหามากมาย แต่ผมทำได้แค่อดทน"
ประโยคดังกล่าวทำให้แฟนเพลงจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมส่งกำลังใจให้ศิลปินคนดังอย่างต่อเนื่อง โดยหลายคนมองว่าข้อความนี้สะท้อนความรู้สึกจากใจของเจ้าตัว ที่กำลังเผชิญแรงกดดันหรือปัญหาบางอย่างในชีวิต แม้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ปุ้ยยังย้ำในข้อความว่า ตนเองพยายามใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประมาณตน และไม่เคยคาดหวังความร่ำรวยเกินความจำเป็น พร้อมเลือกเดินหน้าต่อไปด้วยความอดทน แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายในชีวิต
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีแฟนเพลงและผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมอวยพรให้เจ้าตัวผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้โดยเร็ว
News1 รายงาน