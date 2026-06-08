ให้บ้านซ่อนโจรใต้ ศาลยะลาพิพากษาจำคุก 2 ปี รอลงอาญา

ให้บ้านซ่อนโจรใต้! ศาลตัดสิน จำ 2 ปี รอลงอาญา
ยะลา – ศาลจังหวัดยะลามีคำพิพากษาคดีความมั่นคง กรณีเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ 3 บ้านลูโบ๊ะปันยัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้ที่พักพิงและช่วยเหลือผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
จากการพิจารณาคดี ศาลมีคำพิพากษาลงโทษเป็นเวลา 2 ปี พร้อมปรับ 10,000 บาท โดยให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี เนื่องจากจำเลยไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดร้ายแรงมาก่อน
คดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ก่อนมีการขยายผลสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน จนนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าให้การช่วยเหลือและจัดหาที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรง
หน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่า การให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ถือเป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย แม้จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุด้วยตนเองก็ตาม
คดีดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มุ่งเฉพาะผู้ก่อเหตุโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลที่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจต้องรับผิดตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ที่พักพิง ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
News1 รายงาน
ที่มา : กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า