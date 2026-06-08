บิ๊กดุลย์ชี้ไทย-กัมพูชายังไม่ถึงขั้นรบ เร่งเจรจาลดความหวาดระแวง

"บิ๊กดุลย์" มองบวก! ชี้ไทย-กัมพูชายังไม่ถึงขั้นรบรอบใหม่ เร่งเดินหน้าเจรจาลดความหวาดระแวง
7 มิถุนายน 2569 – พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ามกลางความกังวลของประชาชน หลังมีรายงานความเคลื่อนไหวของกำลังทหารกัมพูชา รวมถึงการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาแสดงกำลังในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดน
พล.ท.อดุลย์ มองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่การปะทะหรือการสู้รบรอบใหม่ โดยมองว่าทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาต่างอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง หลังเพิ่งผ่านช่วงความตึงเครียดและความขัดแย้งมาไม่นาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่า การเตรียมกำลังและการป้องกันอธิปไตยถือเป็นหน้าที่ของทุกประเทศ แต่สิ่งสำคัญคือการยึดแนวทางตามข้อตกลงร่วม หรือ Joint Statement ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ พร้อมเดินหน้าการพูดคุยในทุกระดับเพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
สำหรับความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของทั้งสองประเทศหารือในระดับย่อยก่อน เพื่อเตรียมข้อสรุปและประเด็นต่าง ๆ ก่อนนำเข้าสู่การประชุม GBC ระดับใหญ่ในลำดับถัดไป
พล.ท.อดุลย์ ยังยืนยันว่า ประเด็นการเปิดด่านชายแดนจะยังไม่ถูกนำมาพิจารณาในระยะนี้ และจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกัน โดยต้องพิจารณาจากพัฒนาการของสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมที่ได้กำหนดไว้ครบถ้วนจากทุกฝ่าย
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยังคงติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่าการเจรจาและการสื่อสารระหว่างสองประเทศยังคงเป็นกลไกสำคัญในการลดความตึงเครียด และป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
ที่มา : เพจ วาสนา นาน่วม
News1 รายงาน