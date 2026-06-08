ไทยแห่เที่ยวเนิน 350 คึกคัก ชาวกัมพูชาสงสัยคนมาเยอะเกิดอะไรขึ้น

ไทยแห่เที่ยว “เนิน 350” คึกคัก! ฝั่งกัมพูชาสงสัย คนมาเยอะเกิดอะไรขึ้น?
บรรยากาศบริเวณ “เนิน 350” ใกล้พื้นที่ปราสาทตาควาย ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากสังคมในช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมา
ล่าสุด เพจ “ชุมชนคนสุรินทร์” เผยแพร่ข้อความระบุว่า กลุ่มพระสงฆ์และชาวบ้านฝั่งกัมพูชาที่มองมายังบริเวณเนิน 350 ต่างเกิดความสงสัยเมื่อเห็นผู้คนจำนวนมากเดินทางขึ้นพื้นที่ พร้อมสอบถามกันว่า “พวกเขามาทำอะไรกัน” เนื่องจากไม่คุ้นชินกับภาพของนักท่องเที่ยวไทยที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้
จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ระบุว่า ผู้ที่เดินทางไปส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวไทยที่ต้องการไปเยี่ยมชมพื้นที่จริง ติดตามร่องรอยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนต่อพื้นที่ชายแดน และความรู้สึกผูกพันต่อประวัติศาสตร์และภารกิจของกำลังพลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แห่งนี้ จนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นพื้นที่อ่อนไหว จึงมีการขอความร่วมมือจากประชาชนให้ท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
เครดิตข้อมูล : เพจ ชุมชนคนสุรินทร์
News1 รายงาน