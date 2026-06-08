รัฐบาลถอย! ยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรคนจน หลังประชาชนค้านหนัก
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นทั่วสังคมดูเหมือนจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของรัฐบาล เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังยกเลิกการนำข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการอุปการะบิดามารดา มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก่อนหน้านี้ เกณฑ์ดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากมองว่าเป็นการนำภาระการดูแลพ่อแม่ ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ มาเชื่อมโยงกับการพิจารณาสิทธิช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จนเกิดข้อกังวลว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว
แหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน และได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งทบทวนแนวทางดังกล่าว ก่อนมีข้อสั่งการให้ยกเลิกการใช้เกณฑ์ภาษีค่าอุปการะพ่อแม่ในการกลั่นกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานระบุว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 พร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นทางการ ก่อนเดินทางเยือนประเทศเวียดนามร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรี
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประชาชน หลังเกิดกระแสคัดค้านอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา และกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากสังคมที่มีต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
News1 รายงาน