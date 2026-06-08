ช่องบกเดือดจริง!
ทหารเขมรประจันหน้าทหารไทย
หนาแน่นไม่ใช่ข่าวลือ
สถานการณ์บริเวณพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงเป็นจุดที่ประชาชนจำนวนมากติดตามอย่างใกล้ชิด หลังมีการเผยแพร่คลิปภาพล่าสุดจากพื้นที่ชายแดน ซึ่งแสดงให้เห็นกำลังพลของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาประจำการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ภายใต้การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างเข้มข้น
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ "นายพล" ระบุว่า ฝ่ายไทยได้เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแนวลวดหนาม การจัดตั้งแนวป้องกัน และการเตรียมบังเกอร์ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ภาพและคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่ากำลังพลของทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดน โดยสามารถมองเห็นกันได้ในระยะใกล้ ส่งผลให้กระแสในโลกออนไลน์กลับมาให้ความสนใจต่อสถานการณ์บริเวณช่องบกอีกครั้ง
แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุปะทะหรือความรุนแรงเพิ่มเติม แต่ภาพที่ปรากฏก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีการวางกำลังและเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงข่าวลือหรือข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้างในโลกออนไลน์เท่านั้น
ขณะเดียวกัน ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน พร้อมหวังว่าทุกฝ่ายจะใช้ความอดทนและกลไกการเจรจา เพื่อรักษาความสงบและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
News1 รายงาน
ที่มา : เพจ "นายพล"