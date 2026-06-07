วีรบุรุษเขากระโดง! ชายผู้ต่อสู้เพื่อแผ่นดินมานานกว่า 20 ปี
หากเอ่ยถึงคดีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ หลายคนอาจเพิ่งรู้จักเรื่องนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่สำหรับชายคนหนึ่ง เขาเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการต่อสู้คดีนี้มายาวนานกว่าสองทศวรรษ
ชายคนนั้นคือ “วีระ สมความคิด”
ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2542 เมื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยร้องเรียนกรณีที่ดินการรถไฟกว่า 5,083 ไร่ ที่เขากระโดงถูกนำไปออกเอกสารสิทธิ์ นายวีระในฐานะประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน และยื่นเรื่องต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลากว่า 20 ปี เขาไม่เคยปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปจากสังคม
จากการร้องเรียน การตรวจสอบ การรวบรวมเอกสาร ไปจนถึงการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. หลายครั้ง หลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนผู้บริหาร หรือเปลี่ยนผู้มีอำนาจเพียงใด ชื่อของวีระ สมความคิด ยังคงปรากฏอยู่ในทุกหน้าประวัติศาสตร์ของคดีเขากระโดง
วันที่ 15 กันยายน 2564 เขายังเดินหน้ายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าทรัพย์สินของแผ่นดินต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
วันนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้นายวีระเข้าไปช่วยตรวจสอบปัญหาเขากระโดง แต่ข้อเท็จจริงคือ เขาได้ทำหน้าที่นั้นมาตั้งแต่ปี 2542 แล้ว
สำหรับผู้ที่ติดตามคดีนี้มาโดยตลอด หลายคนจึงเรียกเขาว่า “วีรบุรุษเขากระโดง” ชายผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน แม้ต้องใช้เวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและแรงกดดัน
ไม่ว่าบทสรุปสุดท้ายของคดีจะเป็นเช่นไร ชื่อของ “วีระ สมความคิด” ได้ถูกจารึกไว้แล้วในฐานะบุคคลสำคัญที่ทำให้เรื่องเขากระโดงไม่ถูกลืม และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
News1 รายงาน