ยังเดินหน้าคดีแตงโม! ทีมผู้เชี่ยวชาญรวมพลังทำงานต่อ แม้ตรงกับวันอาทิตย์
7 มิถุนายน 2569 – ความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะบุคคลที่ติดตามและศึกษาคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม นิดา” ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ตาม
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า แม้จะเป็นวันหยุด แต่ทีมงานที่ร่วมติดตามคดี อาทิ คุณหมอธวัชชัย, อ.คมสัน, ทนายน้ำหอม, อาจารย์ปานเทพ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน ยังคงเข้าร่วมประชุมและทำงานด้านข้อมูลคดีอย่างต่อเนื่อง โดยย้ำว่า “ไม่เคยหยุดเลย”
พร้อมกันนี้ ยังได้เผยภาพบรรยากาศการทำงานภายในห้องประชุม ซึ่งมีเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก สะท้อนถึงความพยายามในการรวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง
การเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทีมงานยังคงเดินหน้าศึกษาและรวบรวมข้อมูลในคดีนี้อย่างจริงจัง แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่ยังคงติดตามคดีแตงโมอย่างใกล้ชิด
ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
News1 รายงาน