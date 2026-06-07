“ต่อศักดิ์” แจงปมระบบอากง ปัดเอี่ยวซื้อขายตำแหน่งใน กทม.
ประเด็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ “ระบบอากง” และการซื้อขายตำแหน่งภายในกรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ ล่าสุด “ต่อศักดิ์ โชติมงคล” อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการซื้อขายตำแหน่งใด ๆ ภายใน กทม.
ต่อศักดิ์ระบุว่า ข้อมูลหลายส่วนที่ถูกเผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมา มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และบางประเด็นอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการยึดโทรศัพท์มือถือระหว่างการประชุม เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานได้ตามปกติ อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสรุปและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการพาดพิงถึงสถานที่ที่ถูกเรียกว่า “เซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร” ซึ่งต่อศักดิ์ยืนยันว่าไม่มีสถานที่ดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมกล่าวเชิงอารมณ์ขันว่า พื้นที่สุทธิสารที่ถูกพูดถึงนั้นคือบ้านพักของตนเอง และด้วยความเข้มงวดของภรรยา จึงไม่น่าจะมีใครกล้าใช้เป็นสถานที่ลับตามที่มีการกล่าวหา
ทั้งนี้ ต่อศักดิ์มองว่า การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองสามารถทำได้ แต่ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และไม่ควรนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมาสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดต่อสังคม
News1 รายงาน