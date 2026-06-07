ด่วน! ครอบครัวประกาศตามหาสาววัย 18 ปี หายตัวปริศนา หลังออกจากบ้านไปยะลา ติดต่อไม่ได้หลายวัน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 มีการเผยแพร่ประกาศตามหาคนหายผ่านเพจ “สหายชายแดนใต้” โดยระบุว่า น.ส.กัซตินา เปาเต๊ะ อายุ 18 ปี ได้หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ สร้างความเป็นห่วงให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ก่อนหายตัว น.ส.กัซตินา ได้แจ้งกับทางบ้านว่าจะเดินทางไปกินชาบูกับเพื่อนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยขึ้นรถสองแถวสายต้นไทร–ยะลา ในช่วงเวลาประมาณ 08.00–09.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2569
อย่างไรก็ตาม หลังจากออกจากบ้านแล้ว น.ส.กัซตินา ได้ขาดการติดต่อทุกช่องทาง และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 4 วันแล้ว ทำให้ครอบครัวไม่ทราบว่าน้องอยู่ที่ใด หรือมีความเป็นอยู่อย่างไร
เบื้องต้น ทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.กะพ้อ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามและสืบหาเบาะแส
ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็น หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับ น.ส.กัซตินา เปาเต๊ะ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือประสานไปยังครอบครัวของน้องได้ทันที เพื่อช่วยให้น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย
News1 รายงาน
ที่มา : เพจสหายชายแดนใต้