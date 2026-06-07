บัตรคนจนได้ยาก แต่บำนาญนักการเมืองได้ง่าย? ทนายดังตั้งคำถามเรื่องความเป็นธรรม
7 มิถุนายน 2569 – กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลังจาก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการของภาครัฐ โดยตั้งคำถามถึงความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนผู้มีรายได้น้อย กับสิทธิประโยชน์และบำนาญของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
ทนายเกิดผลระบุว่า การขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ประชาชนเรียกกันว่า “บัตรคนจน” ซึ่งมีมูลค่าช่วยเหลือรายเดือนเพียงไม่กี่ร้อยบาท กลับมีขั้นตอนและเงื่อนไขการตรวจสอบจำนวนมาก ขณะที่สวัสดิการหรือบำนาญของนักการเมืองบางประเภทถูกมองว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า แม้บางรายจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม
โพสต์ดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยมีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับข้อสังเกตเรื่องความเหลื่อมล้ำของระบบสวัสดิการ ขณะที่อีกส่วนมองว่าควรพิจารณารายละเอียดทางกฎหมายและเงื่อนไขของแต่ละสิทธิประโยชน์อย่างรอบด้านก่อนสรุปเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลสาธารณะ และยังไม่มีคำชี้แจงหรือความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อข้อวิพากษ์ดังกล่าว
เครดิตข้อมูล : ทนายเกิดผล แก้วเกิด
News1 รายงาน