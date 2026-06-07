สุชาติเปิดศึกทวงที่ดินหลวง...เขากระโดงสะเทือน?
7 มิถุนายน 2569
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองในโลกออนไลน์ หลังเพจ “พลังเฮ้ง พึ่งได้” เผยแพร่ข้อความและภาพของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศจุดยืนชัดเจนในการเดินหน้าทวงคืนที่ดินของรัฐจากผู้มีอิทธิพล กลุ่มอันธพาล และผู้ที่ครอบครองที่ดินหลวงโดยมิชอบ
นายสุชาติระบุว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยให้ค่ากับกลุ่มผู้มีอิทธิพล พร้อมคาดโทษข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังกับทุกฝ่ายที่แสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินของรัฐ โดยกล่าวอย่างหนักแน่นว่า “ผมเอาคืนหมด ผมเอาจริง”
คำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจกับปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรณี “ที่ดินเขากระโดง” จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินหลวงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศ และยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีประชาชนจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่า การประกาศเดินหน้าทวงคืนที่ดินหลวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ อาจส่งผลให้หลายคดีและหลายพื้นที่ที่สังคมกำลังจับตาอยู่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดินของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ในข้อความที่เผยแพร่ผ่านเพจดังกล่าว นายสุชาติไม่ได้กล่าวถึงกรณีเขากระโดงหรือพื้นที่ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง การเชื่อมโยงไปยังประเด็นต่าง ๆ จึงเป็นเพียงข้อสังเกตและการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ ประชาชนจำนวนมากยังคงจับตาว่า นโยบายทวงคืนที่ดินหลวงของรัฐบาลจะถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพียงใด และจะมีผลต่อคดีหรือพื้นที่ที่เป็นประเด็นสาธารณะสำคัญต่าง ๆ หรือไม่ในอนาคต
เครดิตข้อมูล : เพจ "พลังเฮ้ง พึ่งได้"
News1 รายงาน