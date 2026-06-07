ศึกช่องบกใกล้ปะทุ!? ไทย-กัมพูชาประชิดพื้นที่ชายแดน จับตาสถานการณ์ตึงเครียด
7 มิถุนายน 2569
สถานการณ์บริเวณพื้นที่ "ช่องบก" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หลังเพจท้องถิ่นชื่อดัง "UBON NOW อุบลนาว" เผยแพร่ข้อมูลและภาพประกอบระบุว่า มีความเคลื่อนไหวของกำลังทหารไทยและกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ในระยะประชิด และมีการถืออาวุธประจำกายตามภารกิจรักษาความมั่นคงของแต่ละฝ่าย
รายงานดังกล่าวได้สร้างความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ช่องบกถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยติดตามสถานการณ์ด้วยความกังวล และเฝ้ารอดูท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ยังเป็นรายงานจากสื่อท้องถิ่นและการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ขณะที่รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงระดับความรุนแรงหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น ยังต้องรอการชี้แจงและยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบโดยตรง
ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ เพื่อป้องกันความสับสนและความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วน
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมข่าวจะติดตามและนำมาเสนอให้ทราบต่อไป
เครดิตข้อมูล : เพจ UBON NOW อุบลนาว
News1 รายงาน