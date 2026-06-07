แข็งแกร่งดั่งปฐพี? กวาง ทัสนันท์ ตั้งคำถาม ปล่อยต่างด้าวยึดกรุง?
กรุงเทพฯ – กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง กวาง ทัสนันท์ สิริเลิศเมธาสกุล ตัวแทนจากพรรคเศรษฐกิจ ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในคลิปดังกล่าว กวาง ทัสนันท์ ระบุว่า ปัจจุบันยังพบแรงงานต่างด้าวจำนวนมากประกอบอาชีพค้าขายตามแผงลอยและพื้นที่สาธารณะหลายแห่งในกรุงเทพฯ ทั้งที่กฎหมายกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับอาชีพบางประเภทสำหรับคนต่างด้าว โดยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมบางพื้นที่จึงยังสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างถึงขบวนการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าบางพื้นที่ รวมถึงการใช้เอกสารอำพรางลักษณะการจ้างงาน และการมีบุคคลทำหน้าที่รวบรวมเงินจากผู้ประกอบการรายย่อย อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นข้อมูลจากผู้พูดในคลิป และยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานรัฐหรือผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
กวาง ทัสนันท์ ยังตั้งคำถามไปถึงการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่าแม้จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการค้าขายของแรงงานต่างด้าวและการแย่งอาชีพคนไทยยังคงเป็นข้อร้องเรียนที่ประชาชนสะท้อนอยู่เป็นระยะ
ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าควรมีหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นธรรม ก่อนจะสรุปถึงการกระทำผิดของบุคคลหรือหน่วยงานใด
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ถูกพาดพิงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
เครดิต : กวาง ทัสนันท์ สิริเลิศเมธาสกุล พรรคเศรษฐกิจ
News1 รายงาน