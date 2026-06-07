ทักแรงรัฐบาล! วิกฤตใหญ่กำลังมา ไทยเสี่ยงขาดน้ำมันระยะยาว
อาจารย์ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ในเร็ววัน
อาจารย์ธีระชัยประเมินว่า ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายคาดหวังว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์หน้า แต่จากสถานการณ์ล่าสุด โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงดูจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อระบบพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้น
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจรายนี้ชี้ว่า ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของโลก ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ย และวัตถุดิบด้านปิโตรเคมี หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ อาจส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และกระทบต่อหลายภาคส่วนทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ธีระชัยเตือนว่า สิ่งที่น่ากังวลในระยะต่อไปอาจไม่ใช่เพียงปัญหาราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่เป็นปัญหาการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ปุ๋ย และวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรม
พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากวิกฤตยืดเยื้อออกไปอีก 2-3 เดือน ประเทศไทยอาจต้องเผชิญแรงกดดันด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตมากขึ้น จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งชี้แจงข้อมูลและแนวทางรับมือ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม
อาจารย์ธีระชัยระบุว่า ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนด้านพลังงาน รัฐบาลจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่ปัญหาการขนส่งและอุปทานโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
ที่มา : อาจารย์ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ
News1 รายงาน