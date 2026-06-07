ชาวบ้านผวา! ทะเลระยองดำปริศนา ชายหาดมาบตาพุดเกิดอะไรขึ้น
ระยอง – โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดตะกวน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า น้ำทะเลบริเวณดังกล่าวมีสีคล้ำผิดปกติจนถูกเรียกว่า “ทะเลน้ำดำ” สร้างความสงสัยให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ติดตามข่าวสารเป็นจำนวนมาก
จากภาพที่ถูกเผยแพร่ พบว่าน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งมีสีเข้มกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดคำถามว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นชั่วคราว หรืออาจมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นที่ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
หลังภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ได้มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนมองว่าอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ กระแสน้ำ หรือการพัดพาตะกอนจากบริเวณใกล้เคียง ขณะที่อีกหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณดังกล่าวมีสีคล้ำผิดปกติ และยังไม่มีรายงานจากหน่วยงานรัฐที่ระบุว่าพบมลพิษหรือสารปนเปื้อนในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างจับตารอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าปรากฏการณ์ “ทะเลดำ” ที่ชายหาดมาบตาพุดครั้งนี้ เกิดจากธรรมชาติ หรือมีสาเหตุอื่นแฝงอยู่เบื้องหลังกันแน่
เครดิตภาพและข้อมูล : พยูนดำ ระยอง
News1 รายงาน