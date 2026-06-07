เกาะพะงันเดือด! ชาวบ้านจัดงานบวช ต่างชาติร้องตำรวจสั่งปิด
เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กำลังเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า งานบวชของชาวบ้านในพื้นที่ถูกชาวต่างชาติร้องเรียนว่าเป็นการส่งเสียงรบกวน จนมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและขอให้ยุติกิจกรรม สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ชาวเกาะและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการจัดงานบวชตามประเพณีของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยมีชาวต่างชาติบางส่วนไม่พอใจเรื่องเสียงดังและมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้จุดกระแสย้อนกลับจากชาวบ้านและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ที่ตั้งคำถามว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกาะพะงันเป็นพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ของชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำ บางงานมีการใช้เครื่องเสียงดังต่อเนื่องจนดึกดื่น และถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลกระทบต่อชุมชนมาโดยตลอด
หลายเสียงจึงมองว่า หากมีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องเสียงรบกวน ก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านหรือกิจกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกคนในพื้นที่
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งปิดงานหรือดำเนินการในลักษณะใดอย่างเป็นทางการ ขณะที่กระแสถกเถียงยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำหนดแนวทางที่สมดุล ระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น
เครดิตข้อมูล : สื่อเถื่อน
News1 รายงาน